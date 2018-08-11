رئيس البرلمان التركي يحذر من تحول العقوبات الاقتصادية الأمريكية إلى حرب عالمية

قال رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم "نرى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تتحول إلى حرب اقتصادية عالمية".

جاء ذلك حسب تغريدة له نشرها في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت.

وأضاف يلدريم أن "المواقف العدائية التي استهدفت إيران ثم روسيا والآن تركيا في منطقة أوراسيا الواعدة، لن تعوق التعاون والتضامن بين دولنا".

وتابع قائلا "على أمريكا التي لا حليف لها سوى الدولار، أن تعلم ذلك".

وأمس الجمعة، أعلن ترامب عبر حسابه في "تويتر" مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب (الفولاذ) والألمنيوم التركي.

وذكر أن الرسوم "ستكون بعد الآن بمعدل 20 % في الألمنيوم، و50 % في الصلب".

وأضاف قائلًا: "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة هذه الأيام".