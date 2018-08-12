أردوغان: اقتربنا من تحرير مناطق جديدة في سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده بصدد تحرير مناطق جديدة في سوريا لتضاف إلى المناطق التي تم تأمينها من خلال عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون العسكريتين.

وقال أردوغان، في كلمة أمام تجمع لحزب العدالة والتنمية في مدينة ترابزون: "قريباً إن شاء الله نحرر مناطق جديدة ونجعلها آمنة" في سوريا.

وأضاف: "أوشكنا على استكمال استعداداتنا لإضافة مناطق جديدة إلى المناطق التي حققنا الأمن فيها في سوريا عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون".

وحول الحرب الاقتصادية التي تشنها أطراف دولية ضد أنقرة، أكد الرئيس التركي أن "هدف هذه العملية هو استسلام تركيا في جميع المجالات من المالية وصولا الى السياسية. ونحن نواجه مرة أخرى مؤامرة سياسية. وبإذن الله سنتغلب عليها".

وجدد التأكيد على أنه إذا ضحت الولايات المتحدة بعلاقاتها مع تركيا فإن بلاده سترد بالبحث عن "أسواق جديدة، وشراكات جديدة وحلفاء جدد"، وتابع: "نقول مع السلامة لمن يفرط بشراكته الاستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع تنظيمات إرهابية".

ورأى أردوغان أنه "من الحماقة الاعتقاد بأن دولة مثل هذه الدولة (تركيا) ستتعثر جراء تقلبات سعرف صرف العملات الأجنبية"، مشيراً إلى أن الشعب التركي "لن يسمح لأحد مرة أخرى بوضع أغلال في قدميه وعنقه ومستعد لبذل روحه ثمنا للحرية".