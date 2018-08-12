روسيا تستعد لإلغاء تأشيرة الدخول عن فئات من المواطنين الأتراك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعدادها لإلغاء تأشيرة الدخول لفئات من الأتراك.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، بخصوص الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا يومي 13 و14 أغسطس/ آب الجاري.

وقال البيان إن لافروف سيبحث العديد من الموضوعات خلال لقائه مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أثناء الزيارة، بينها تسهيل سفر مواطني الدولتين.

وأضاف أن موسكو مستعدة لإلغاء تأشيرة الدخول بالنسبة لبعض الفئات من المواطنين الأتراك.

وأوضح أن لافروف سيبحث في لقائه مع جاويش أوغلو عددا من الموضوعات على رأسها المسائل المتعلقة بحل الأزمة السورية، بالإضافة للبحث الموسع للعديد من المسائل الإقليمية المتعلقة بالشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وجنوب القوقاز، وأوكرانيا، والبحر الأسود.

وأشار البيان إلى أن العلاقات الاقتصادية ستكون على طاولة البحث أيضا، ورحب بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي هذا السياق سيبحث الجانبان مشروعي محطة "آق قويو" النووية (لتوليد الكهرباء)، و"السيل التركي" الاستراتيجيين.

و"السيل التركي"، مشروع لمد أنبوبين باستطاعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر البحر الأسود، على أن يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول جنوب شرقي، وجنوبي أوروبا.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي منحت هيئة الطاقة الذرية في تركيا شركة روساتوم الروسية رخصة لبدء تشييد الوحدة الأولى في محطة "آق قويو" الواقعة في ولاية مرسين جنوبي البلاد.