وزير اقتصاد ألمانيا: تركيا في أوروبا تعني الأمن والموثوقية

قال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، إن تركيا لأوروبا تعني الأمن والموثوقية، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع أنقرة في موضوع الهجرة "بشكل عظيم".

وأضاف ألتماير، في حوار مع صحيفة "بيلت أم زونتاغ"، نشرته الأحد، أن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي يبلغ عدد سكانها 81 مليون نسمة.

ولفت الوزير إلى إنه مسؤول عن مصالح أكثر من 7 آلاف شركة ألمانية تعمل في تركيا.

وأشار إلى الزيارة التي من المزمع أن يجريها إلى تركيا رفقة وفد موسع في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والتي سيلتقي خلالها وزيري الاقتصاد والطاقة.

وحذر من أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات التركية والصينية "يمكنها أن تضر بالاقتصاد العالمي".

وأضاف "هذه حرب تجارية تقلل من النمو الاقتصادي وتهدمه، وتخلق عدم الثقة".

وتابع التماير: "أظهر التاريخ أن الحروب التجارية تضر بشكل خاص بالمستهلكين؛ لأنها تتسبب في ارتفاع أسعار السلع".

وأكد أنه "نحن بحاجة إلى تجارة عالمية ذات رسوم منخفضة، وحمائية أقل، وأسواق مفتوحة".

كما انتقد الوزير الألماني الرئيس الاميركي دونالد ترامب وخصوصا خلافاته التجارية العالمية ومساعيه "للإملاء" على الاتحاد الأوروبي وتعاملاته مع إيران من خلال إعادة فرض العقوبات عليها.

وأكد التماير أهمية إبقاء التعاملات التجارية الأوروبية مع إيران رغم العقوبات الأمريكية.

وقال: "لن ندع واشنطن تملي علينا علاقاتنا التجارية مع دول أخرى، ولهذا السبب نقف إلى جانب اتفاق فيينا النووي لمنع إيران من انتاج أسلحة ذرية".