القوات التركية تسير الدورية الـ29 في منطقة منبج السورية

سيّرت القوات التركية والأمريكية، الإثنين، الدورية المستقلة الـ29 على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية "درع الفرات" ومدينة "منبج"، شمالي سوريا.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، إن عناصر من القوات التركية ونظيرتها الأمريكية سيّرت اليوم الدورية المنسّقة المستقلة الـ29، في المنطقة المذكورة.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات، في إطار خارطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن.

ومن المنتظر أن يتواصل تسيير الدوريات في الفترة المقبلة.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو/حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.