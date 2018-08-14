أردوغان: سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية رداً على الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على تركيا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الثلاثاء، في ندوة بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتأسيس حزب العدالة والتنمية

وأضاف أردوغان إن تركيا عازمة على تصنيع وتصدير منتجات بجودة أفضل من تلك التي نستوردها بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك مؤهلات تمكنها من تحقيق ذلك.

وبخصوص الحرب الاقتصادية التي تواجهها تركيا قال أردوغان " بعد أن فشلوا في إرغامنا على تنفيذ ما يريدونه على الأرض لم يترددوا في استخدام السلاح الاقتصادي ضدنا."

وأشار أردوغان إلى أن الدولة ستقدم مزيدا من الحوافز لمن يفكرون في الاستثمار في تركيا.