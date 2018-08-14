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أردوغان يؤكد أن أمن العراق من أمن تركيا ومصير البلدين واحد

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
أردوغان يؤكد أن أمن العراق من أمن تركيا ومصير البلدين واحد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "أمن ورخاء واستقرار العراق، هو أمن ورخاء واستقرار لتركيا، فمصير بلدينا واحد".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يجري زيارة إلى أنقرة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أردوغان، "مستعدون للعمل مع الحكومة العراقية المقبلة لتعميق علاقاتنا الثنائية وتطوير التعاون في عديد المجالات، وفي مقدمتها الأمن والاقتصاد".

وأشار إلى أن "فتح معبر حدودي ثان مع العراق، سيصب في صالح بلدينا، وأثق أننا سنتخذ الخطوات اللازمة بهذا الصدد".

وتابع "مشاكل العراق مشاكلنا، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا في مسألة إعادة إعماره".

من جانبه، قال العبادي، "متفقون في مسألة أمن الحدود، ولا نريد استخدام أي منظمة إرهابية للأراضي العراقية، ونرفض ذلك".

وزاد "نقف إلى جانب تركيا في قضية الليرة، وندعمها في كافة التدابير التي ستتخذها".

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