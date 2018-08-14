أردوغان يستقبل العبادي بالمجمع الرئاسي في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بأنقرة، الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

ووصل العبادي إلى أنقرة في وقت سابق من ظهر اليوم، على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية يبحث خلالها عددا من الملفات المشتركة بين الطرفين وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان أصدره في وقت سابق اليوم، إنه "سيتم خلال الزيارة بحث تعزيز التعاون بين البلدين وبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالمياه والكهرباء والصحة والصناعة والاستثمارات والأمن والثقافة وغيرها من الملفات المشتركة".

والاثنين، قال بيان أصدره المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية إنه بالإضافة للقاء العبادي مع أردوغان، سيتم عقد لقاءات بين أعضاء الوفد العراقي والمسؤولين الأتراك.

وأوضح أن اللقاءات بين الجانبين التركي والعراقي ستبحث تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المخطط أن يعقد العبادي وأردوغان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء.