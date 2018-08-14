السفير التركي بواشنطن يبحث أزمة القس برانسون مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

التقى سردار قليتش السفير التركي في العاصمة الأمريكية واشنطن، الاثنين، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز، في بيان، أن اللقاء جرى في البيت الأبيض.

وأضافت ساندرز أنّ بولتون وقليتش تناولا في لقائهما قضية القس الأمريكي "آندرو برانسون" الذي يحاكم في تركيا بهم التجسس والإرهاب، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن وفدين تركي وأمريكي تناولا قضية القس برانسون الأسبوع الفائت في واشنطن.

والجمعة الماضي ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن القس برانسون الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.

ورد الرئيس التركي بأن بلاده لا ترضخ للتهديدات ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية. مشددًا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية.