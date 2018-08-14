تشاوش أوغلو: زمن البلطجة يجب أن ينتهي

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، على أن "زمن البلطجة يجب أن ينتهي"، معتبرا أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تبقى دولة معتبرة فلا يمكن أن يكون ذلك عبر الإملاءات".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة أنقرة، الثلاثاء، إثر مشاركتهم في مؤتمر السفراء العاشر.

وتطرق تشاويش أوغلو إلى التطورات المتعلقة بقضية القس الأمريكي أندرو برونسون الذي يحاكم في تركيا بتهم بينها "الإرهاب والتجسس".

وأفاد بأن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة سيزور، اليوم، القس برونسون الذي يخضع للإقامة الجبرية.

وحول الشان السوري، اعتبر وزير الخارجية التركي أن "قصف إدلب بأسرها والمدنيين فيها بذريعة وجود إرهابيين يعني القيام بمجزرة"