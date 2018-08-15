أردوغان يجري اتصالاً هاتفياً اليوم مع ميركل وغداً مع ماكرون

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيجري اتصالاً هاتفيا بعد ظهر اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بناء على طلب من الجانب الألماني.

وأضاف قالن خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة أن أردوغان سيستقبل اليوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسيعقدا اجتماعاً لبحث العلاقات الثنائية والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إل أن هذه الزيارة تعد رسالة قوية لوقوف قطر إلى جانب تركيا ضد الهجوم الاقتصادي الأمريكي.

وأشار قالن إلى أن أردوغان سيجري اتصالاً هاتفياً غداً الخميس، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بناء على طلب الأخير.