السفير القطري لدى أنقرة: تركيا حليفتنا ولن نتردد في دعمها

أكد السفير القطري لدى أنقرة، إن تركيا "حليف إستراتيجي" لنا، و"لن تتردد في تقديم الدعم اللازم للجمهورية التركية".

السفير سالم بن مبارك آل شافي قال في تصريح صحفي مكتوب إن دولة قطر "دائما سباقة في نصرة إخوانهم الأتراك".

وتابع: "الدولتان لهما مواقف مشتركة في مجمل القضايا الإقليمية والدولية لما يصب في صالح شعبي البلدين، ولعل العلاقات التي تربط بين القيادتين والشعبين هي المحرّك الأساسي والقوي لكلتا الدولتين".

وأكد على أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد، إلى تركيا اليوم الأربعاء، تدلل على "قوة العلاقات القطرية التركية، وستتخللها بعض التطورات الإيجابية تؤكد مدى تلاحم الشعبين القطري والتركي ووقوفهما المشترك ضد التحديات التي تواجههما".

ولفت إلى أن كثيرًا من المواطنين القطريين توجهوا إلى محلات الصرافة لشراء الليرة التركية بعشرات الملايين من الدولارات، بهدف دعم وإنعاش العملة التركية؛ لكون تركيا حليفا استراتيجيا لدولة قطر.

واختتم السفير القطري تصريحه قائلا: "نجدد وقوفنا الثابت مع الشعب التركي الشقيق في محنته الراهنة، ونؤكد على أن علاقاتنا المتينة مع الجمهورية التركية لديها مكانة مميزة لدى شعبنا ".