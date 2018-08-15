السلطات التركية تطلق سراح العسكريين اليونانيين الاثنين

أخلت السلطات التركية، فجر الأربعاء، سبيل عسكريين يونانيين كانا محبوسين لديها على خلفية دخولهما منطقة عسكرية محظورة في ولاية أدرنة، شمال غربي البلاد.

وعقب استكمال الإجراءات الرسمية، توجه العسكريان اليونانيان، الملازم ميترتوديس، والرقيب كوكلاتزيس، إلى ولاية تكيرداغ المجاورة؛ حيث من المنتظر أن يستقلا طائرة تأخذهما إلى بلادهما.

وقالت محامية العسكريين، سلين أوزل، إن إخلاء السبيل جاء بناءً على طلب من النيابة العامة، بعد الأخذ بعين الاعتبار مدة حبسهما.

والثلاثاء، قررت محكمة صلح الجزاء الثانية في أدرنة إخلاء سبيل ميترتوديس وكوكلاتزيس، ومواصلة محاكمتهما طليقين.

ومطلع مارس/آذار الماضي، قضت محكمة صلح الجزاء الثانية في أدرنة، بحبس ميترتوديس وكوكلاتزيس بتهمتي "محاولة التجسس العسكري" و"دخول منطقة عسكرية محظورة". جاء ذلك إثر توقيفهما من قبل قوات حرس الحدود التركية بعد دخولهما منطقة "بازار كولا"، التابعة لولاية "أدرنة".