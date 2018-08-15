وزير الدفاع التركي يتلقى دعوة رسمية من نظيره اليوناني لزيارة أثينا

تلقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار دعوة رسمية من نظيره اليوناني بانوس كامينوس، لزيارة أثينا، وذلك بعد إخلاء القضاء التركي سبيل عسكريين يونانيين اثنين، سُجنا في مارس الماضي لدخولهما منطقة عسكرية محظورة في تركيا.

وأوضحت وزارة الدفاع اليونانية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنّ كامينوس أجرى اتصالاً هاتفيا بنظيره التركي عقب قرار إخلاء سبيل العسكريين اليونانيين أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن كامينوس أعرب لأكار عن امتنانه من قرار القضاء التركي، ودعاه بشكل رسمي لزيارة اليونان.

وفجر اليوم الأربعاء، أخلت السلطات التركية، سبيل الملازم ميترتوديس والرقيب كوكلاتزيس، كانا محبوسين لديها على خلفية دخولهما منطقة عسكرية محظورة في ولاية أدرنة، شمال غربي البلاد.

وكانت محكمة صلح الجزاء الثانية في أدرنة قررت أمس الثلاثاء إخلاء سبيل ميترتوديس وكوكلاتزيس، ومواصلة محاكمتهما طليقين.

ومطلع مارس/آذار الماضي، قضت محكمة صلح الجزاء الثانية في أدرنة، بحبس ميترتوديس وكوكلاتزيس بتهمتي "محاولة التجسس العسكري" و"دخول منطقة عسكرية محظورة". وجاء ذلك إثر توقيفهما من قبل قوات حرس الحدود التركية بعد دخولهما منطقة "بازار كولا"، التابعة لأدرنة.