الرئاسة التركية: بفطنة شعبنا وقيادة أردوغان ندحر محاولة الانقلاب الاقتصادية

قال رئيس مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إنه "بفضل فطنة الشعب وقيادة رئيس الجمهورية يتم دحر محاولة الانقلاب الاقتصادية".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون، صباح اليوم الخميس، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف ألطون "هذا الشعب العزيز لا ينسى الذين وقفوا إلى جانبه ومن وقف ضده خلال هذه المرحلة".

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما تسببت في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.

وبدأ الدولار بالانخفاض أمام الليرة التركية، عقب خطوات اتخذتها هيئة التنظيم والرقابة المصرفية والبنك المركزي التركيين، يوم الثلاثاء الماضي.