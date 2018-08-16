الكرملين: التحضيرات جارية لعقد القمة الثلاثية حول سوريا مطلع سبتمبر

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، استمرار التحضيرات لعقد قمة ثلاثية حول سوريا، تجمع زعماء روسيا وتركيا وإيران، مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في العاصمة موسكو، اليوم الخميس، تطرق فيها بيسكوف إلى القمة الثلاثية المزمع عقدها في العاصمة الإيرانية طهران.

ولفت بيسكوف، أنه سيجري الإبلاغ عن موعد القمة بعد أن يتم تنسيق جدول أعمالها عبر القنوات الدبلوماسية.

وأمس ذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أنه من المقرر عقد القمة الثلاثية، في طهران خلال الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، بحضور رؤساء الدول الثلاثة.