سفير تركيا بالدوحة: قطر أظهرت أنها صديقة مخلصة وموثوقة لنا

أشاد السفير التركي لدى الدوحة، فكرت أوزار، بوقوف دولة قطر إلى جانب تركيا.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر السفراء المنعقد بأنقرة.

وثمن إعلان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في تركيا.

وقال أوزار: "من خلال موقفها هذا، أظهرت قطر أنها صديقة مخلصة وموثوقة تقف إلى جانب تركيا في السراء والضراء".

وأشار إلى أن كلتا الدولتين وقفتا إلى جانب بعضهما وقت الشدة والرخاء.

وأكد أن قطر أول دولة دعمت تركيا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة (منتصف يوليو 2016)، وأن أنقرة قدمت الدعم لدوحة خلال أزمة الخليج.

كما لفت إلى أن قطر تدعم تركيا في محاربة الإرهاب أيضا، مضيفا: "قطر واحدة من الدول الأكثر تعاونا مع بلادنا بخصوص تنظيم غولن الإرهابي".

وعقب وصوله إلى أنقرة أمس ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الشيخ تميم في تغريدة له على تويتر: "نقف إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر .. وفي إطار المباحثات الهامة التي أجريتها في أنقرة اليوم مع فخامة الرئيس أردوغان أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا".

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية في مقدمتها الولايات المتحدة، ما تسببت في تقلبات بسعر صرف الليرة.

ونجحت إجراءات البنك المركزي، في وقف هبوط العملة التركية، وتحسن سعر صرفها تدريجيا أمام الدولار الأمريكي.