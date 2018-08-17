القضاء التركي يرفض مجدداً رفع الإقامة الجبرية عن القس برونسون

رفضت محكمة العقوبات المشددة الثالثة بولاية إزمير غربي تركيا، اليوم الجمعة، طلباً بشأن رفع الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد، عن القس الأمريكي أندرو برونسون الذي يحاكم بتهم التجسس والإرهاب.

جاء ذلك بعد نظر المحكمة (أعلى بدرجة من المحكمة التي رفضت الطعن الأخير قبل يومين) في اعتراضٍ تقدم به محامي الدفاع إسماعيل جم هالافورت، على قرار فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد، بحق موكله.

وعقب دراسة هيئة المحكمة الاعتراض، قررت رفض الطلب ومواصلة فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد على برونسون.

وقبل يومين، رفضت محكمة العقوبات المشددة الثانية في إزمير، طلباً بشأن رفع الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد، عن القس الأمريكي.

وكانت محكمة العقوبات المشددة الثانية فرضت أواخر الشهر الماضي، الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على "برونسون" بسبب وضعه الصحي.

وتم توقيف برونسون في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، ويُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.

وتتضمن لائحة الاتهام ضد برونسون، ارتكاب جرائم باسم "بي كا كا" و"غولن" تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.