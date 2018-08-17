تشاوش أوغلو: نرغب في رفع تأشيرة الدخول مع روسيا بشكل كامل

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو ، إن بلاده تريد رفع تأشيرة الدخول مع روسيا بشكل كامل.

جاء ذلك خلال حديثه عن إلغاء تأشيرة الدخول بين مواطني تركيا وروسيا، بالجلسة الختامية للمؤتمر العاشر للسفراء الأتراك، المنعقد بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف تشاوش أوغلو إلى أنّ روسيا ستلغي، في مرحلة أولى، تأشيرة الدخول لرجال الأعمال الأتراك.

وأوضح أنهم سيعقدون أول اجتماع لمجموعة العمل بين الجانبين، بخصوص إلغاء روسيا تأشيرة الدخول لرجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأتراك، وأصحاب جوازات السفر الرسمية والخدمية.

وأعرب تشاوش أوغلو عن سعادته لقدوم السُياح الروس إلى تركيا دون تأشيرة دخول، معتبرا أن ارتفاع أعداد السياح الروس القادمين إلى تركيا مهم بالنسبة لبلاده وللسياح الروس أيضا.

والأحد الماضي، أعلنت الخارجية الروسية استعدادها لإلغاء تأشيرة الدخول لفئات من الأتراك.

وبعدها بيومين، قال تشاوش أوغلو ، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة، إن عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا حقق رقما قياسيا هذا العام.