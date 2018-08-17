لندن: ندعم الجهود الدبلوماسية التركية في سوريا

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، إن بلاده تدعم الجهود الدبلوماسية التركية في سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، حول حزمة مساعدات إنسانية جديدة لمحافظة إدلب السورية وما حولها.

وأكد البيان أن "الحكومة البريطانية ستساعد على توفير حماية ودعم المدنيين شمال غربي سوريا، أمام مخاطر تعرض أكثر من 2.9 مليون إنسان لهجمات نظام الأسد وداعميه المميتة في محافظة إدلب وما حولها".

وأوضح أن الوزارة ستوفر مساعدات طبية للنازحين (من مناطق أخرى في سوريا) إلى إدلب. مبينًا أن المساعدات تشمل فريقين صحيين متنقلين، و4 مراكز صحية.

وأعرب الوزير البريطاني فيه عن قلق بلاده الشديد من ارتفاع العمليات العسكرية للنظام وداعميه ضد المدنيين في إدلب والمناطق المجاورة.

وأشار بيرت إلى أن بلاده ستوفر مساعدات طبية ومواد غذائية ومياه نظيفة للشعب السوري الذي يعاني منذ 7 سنوات. مستدركًا أن هذه المساعدات غير كافية.

وأشار إلى إمكانية تجيب إدلب كارثة محتملة (في إشارة إلى استعداد النظام لشن عمليات للسيطرة على إدلب). مضيفًا: "بريطانيا تدعم الجهود الدبلوماسية العاجلة لتركيا والأمم المتحدة".