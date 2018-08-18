العدالة والتنمية التركي ينتخب أردوغان مجدداً زعيماً للحزب

انتخب حزب العدالة والتنمية التركي اليوم السبت، الرئيس رجب طيب أردوغان زعيماً للحزب من جديد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الاعتيادي السادس لحزب العدالة والتنمية المنعقد في العاصمة أنقرة.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس ديوان المؤتمر محمد علي شاهين إنهم تسلموا المقترح الموقّع من قبل 1457 مندوبا في الحزب، حول ترشيح أردوغان رئيسا للحزب من جديد.

وأسس أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على عدم انتساب الرئيس إلى أي حزب سياسي، قبل التعديلات الدستورية الأخيرة.

وفي مايو/ أيار 2017، أعاد الحزب انتخاب أردوغان، رئيسًا له خلال مؤتمره العام الاستثنائي الثالث في أنقرة، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في استفتاء 16 أبريل/ نيسان 2017، والتي تسمح لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا.