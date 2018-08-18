المؤتمر العام السادس لحزب العدالة والتنمية ينطلق اليوم بأنقرة بحضور أردوغان

انطلقت، اليوم السبت فعاليات المؤتمر العام العادي السادس لحزب العدالة والتنمية، بشكل رسمي، مع وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفقة عقيلته "أمينة"، إلى صالة أنقرة الرياضية.

وقبل دخوله الصالة، ألقى أردوغان خطاباً قصيراً أمام المواطنين المحتشدين في محيط الصالة.

و كان في استقبال أردوغان لدى وصوله، نواب ومسؤولي الحزب.

وأسس أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي، قبل التعديلات الدستورية الأخيرة.

وفي مايو/أيار 2017، أعاد الحزب انتخاب أردوغان، رئيسًا له خلال مؤتمره العام الاستثنائي الثالث في أنقرة، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحها في استفتاء 16 أبريل/ نيسان 2017، والتي تسمح لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا.