حزب "العدالة والتنمية" التركي يناقش تعديل نظامه الداخلي

يعقد حزب العدالة والتنمية التركي، اليوم السبت، مؤتمره الاعتيادي السادس، في العاصمة أنقرة، لاعتماد ميزانية الحزب وإجراء تعديلات في نظامه الداخلي.

وتوافد أنصار الحزب منذ ساعات الصباح، إلى منطقة عقد المؤتمر، وبدأوا بدخول صالة أنقرة الرياضية، لحضور مؤتمر حزبهم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية لنائب حزب العدالة والتنمية مصطفى أتيش، ومن ثم كلمة لرئيس ديوان الحزب محمد علي شاهين، يليها عرض فيلم تعريفي عن الحزب.

ويتواصل المؤتمر بكلمة لزعيمه، الرئيس رجب طيب أردوغان، ثم عرض التقرير السنوي من قبل أمين عام الحزب فاتح شاهين، بعدها يقدم نائب رئيس الحزب فيدات دمير أوز، واردات ونفقات والحسابات الختامية للحزب.

وعقب اعتماد الميزانية، سيناقش المؤتمر تعديل النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية، ثم يلقي الرئيس أردوغان كلمة شكر.