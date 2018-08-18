متحدث الرئاسة التركية: نيويورك تايمز تشرعن "بي كا كا" وأفعالها

اتهم متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، صحيفة نيويورك تايمز بأنها تحاول شرعنة منظمة "بي كا كا" والتستر على أفعالها، من خلال صياغة خبر لها حول المنظمة الإرهابية.

وكتب إبراهيم قالن على حسابه في تويتر عن الخبر الذي نشرته الصحيفة الأمريكية: "إنها خطوة من الصحيفة لشرعنة إرهاب بي كا كا والتستر على أفعالها"، معتبراً الخبر المنشور من قبل نيويورك تايمز بأنه بعيد كل البعد عن العمل الصحفي.

وأضاف قالن: "بنفس المنطق هل كان بن لادن بطلاً في أعين البعض؟ هل بوسعكم أن تقولوا إن البعض يصف 'ميلوسوفيتش' و "ملاديتش" بأنهما بطلان".

ونشرت نيويورك تايمز خبراً حول مقتل الإرهابي إسماعيل أوزدان، الذي حيدته القوات التركية شمالي العراق، الأربعاء الماضي، أشادت خلاله بالقيادي في منظمة بي كا كا الإرهابية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء الماضي، تحييد المدعو "إسماعيل أوزدان" مسؤول تنظيم "كا جي كا/ بي كا كا" الإرهابي، في منطقة سنجار، شمالي العراق.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، أوضحت الوزارة أن "أوزدان"، المطلوب على اللائحة الحمراء، تم تحييده في عملية مشتركة للجيش وجهاز الاستخبارات التركيين.