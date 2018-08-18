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وزيرا خارجية تركيا والصين يجريان مباحثات هاتفية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
وزيرا خارجية تركيا والصين يجريان مباحثات هاتفية

أفادت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أجرى مع نظيره الصيني وانغ يي، اتصالاً هاتفياً ، اليوم السبت.

ولم تفصح المصادر الدبلوماسية عن القضايا والملفات التي بحثها الوزيران.

وكانت الخارجية الصينية عبّرت أمس الجمعة عن ثقتها بقدرة تركيا على تجاوز "الصعوبات الاقتصادية المؤقتة" التي تواجهها في الآونة الأخيرة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، لو كانغ: "يولي الجانب الصيني دائماً أهمية كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد والتمويل".

وأكد أن الصين تدعم مشاريع التعاون الموقّعة من قبل شركات من الجانبين التركي والصيني وفقا لمبادئ السوق.

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