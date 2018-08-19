وزير خارجية صربيا: لن نكون جزءاً من أي تحالف ضد تركيا

قال وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، اليوم الأحد، إن بلاده لن تكون أبداً جزءاً من أي تحالف ضد تركيا.

وذكّر الوزير الصربي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، في أنطاليا (جنوب)، بوقوف بلاده مع الحكومة الشرعية المنتخبة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ اللحظات الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة (15 يوليو/ تموز 2016).

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي أعقب افتتاحه القنصلية الفخرية لبلاده في أنطاليا، أن العلاقات الصربية التركية شهدت مؤخرًا تنظيم زيارات متبادلة لكبار المسؤولين في البلدين، وأن الزيارة التي أجراها أردوغان في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي إلى بلغراد واللقاء الذي جمعه هناك مع نظيره الصربي كان بداية لعهد جديد.

وشدد داتشيتش أن العلاقات الثنائية اكتسبت زخمًا جيدًا، وأن حكومة بلاده عاقدة العزم على تحسين العلاقات مع تركيا في جميع المجالات لاسيما في المجال الاقتصادي، فضلا عن العلاقات الثقافية.

وأشار أن البلدين سيحتفلان العام المقبل بالذكرى السنوية الـ 140 لبدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ولفت داتشيتش إلى أنه حريص على حماية مصالح صربيا وتركيا، وكذلك على العمل من أجل مصالح جميع الجاليات البلقانية التي تعيش في تركيا والجالية المسلمة في صربيا.