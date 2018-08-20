الأمن التركي يحقق لكشف هوية سيارة هاجمت السفارة الأمريكية

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن جهاز الأمن يجري تحليلات تقنية للكشف عن هوية السيارة التي أُطلق منها النار على السفارة الأمريكية والأشخاص الذين كانوا بداخلها.

وأضاف خلال تصريح أدلى به، اليوم الإثنين، في إسطنبول، أنه لا يمكن الكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه دون القبض على الفاعلين.

وشدد أنه من الخطأ الإدلاء بتصريح بخصوص الحادث قبل القبض على الجناة.

تجدر الإشارة أنّ مجهولين أطلقوا النار من سيارة باتجاه مبنى السفارة الأمريكية في أنقرة، في وقت مبكر من صباح الإثنين، دون وقوع أية خسائر بشرية، بحسب ما ذكرته ولاية أنقرة في بيان.

وذكر البيان، أنّ أشخاصًا لم تُحدد هوياتهم، كانوا يستقلون سيارة بيضاء، أطلقوا 6 رصاصات باتجاه نقطة حماية على بوابة مبنى السفارة الأمريكية، في تمام الساعة 5:30 فجرًا (2:30 تغ).

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة 3 رصاصات البوابة الحديدية وشباك زجاجي للمبنى، دون وقوع أية إصابات بشرية في الحادث.