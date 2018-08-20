الرئاسة التركية: استهداف السفارة الأمريكية محاولة لخلق فوضى

اعتبر متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تعليقه على استهداف السفارة الأمريكية في أنقرة بأعيرة نارية، بأنه "محاولة لخلق فوضى".

وقال قالن، على حسابه بموقع تويتر: "إنه فعل يهدف لخلق الفوضى"، وأشار إلى أنّ كافة البعثات الأجنبية في تركيا تحت الحماية، قائلاً: "تركيا بلد آمن وكافة البعثات الدبوماسية تحت حماية القانون".

ولفت قالن إلى أنّ السلطات الأمنية التركية تحقق في الحادث، وبيّن أنه سيتم كشف ملابسات الحادث في أقرب وقت.

تجدر الإشارة أنّ مجهولين أطلقوا النار من سيارة باتجاه مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة، في وقت مبكر من صباح الإثنين، دون وقوع أي خسائر بشرية، بحسب ما ذكرته ولاية أنقرة في بيان.

وذكر البيان، أنّ أشخاصاً لم تُحدد هوياتهم، كانوا يستقلون سيارة بيضاء، أطلقوا 6 رصاصات باتجاه نقطة حماية على بوابة مبنى السفارة الأمريكية على الساعة 5:30 فجراً (2:30 ت.غ).

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة ثلاث رصاصات البوابة الحديدية وشباك زجاجي للمبنى، دون وقوع أية إصابات بشرية في الحادث.

ولفت إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد هويات المتورطين.