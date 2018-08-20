حزب العدالة والتنمية التركي: لا تقديم لموعد الانتخابات المحلية

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي للشؤون السياسية، علي إحسان ياووز، اليوم الأحد، إن الانتخابات المحلية المقبلة ستعقد بموعدها.

وأضاف ياووز، في كلمة له خلال اجتماع مع أعضاء الحزب، بولاية صقاريا شمالي غربي البلاد: "حتما الانتخابات (المحلية) ستجري في مارس/ آذار 2019، وليست هناك أي تقديم لموعدها".

وأشار إلى أن حزبه بدأ في أعمال التحضيرات للانتخابات المحلية المقبلة.

وقال: "موعد الانتخابات في 31 مارس 2019، إذن لم يتبقَ أمامنا سوى 7 أشهر فقط".

والسبت، أعاد حزب "العدالة والتنمية"، التجديد لرئيسه الحالي، رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، في مؤتمره الاعتيادي العام، الذي عقد بأنقرة السبت.