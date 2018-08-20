زعيم "الحركة القومية" التركي: أمريكا ستضطر في نهاية المطاف إلى تنفيذ ما تقوله أنقرة

أكد زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشه لي أنّ أمريكا ستضطر في نهاية المطاف إلى تنفيذ ما تقوله تركيا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، أثناء زيارته لمقبرة الشهداء القوميين في العاصمة أنقرة.

وشدد بهتشه لي أنّ تركيا تواصل التمسك بموقفها القوي، ضد الهجوم الذي تتعرض له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبخصوص استهداف السفارة الأمريكية في أنقرة، صباح اليوم الإثنين، قال بهتشه لي: "إنه تصرف غير صحيح، على الدولة التحقيق فيما حدث، وعليها عدم إفساح المجال لمثل هذه الأفعال".

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة.

ففي 10 أغسطس/آب الماضي، ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعا بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برونسون.

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا ترضخ بالتهديدات، ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية نفسها.