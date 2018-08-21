أردوغان يهنئ القوات المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب بعيد الأضحى

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، قوات بلاده المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب، بحلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه معه وزير الدفاع خلوصي أكار، الذي يجري زيارة تفقدية للقوات العاملة على الحدود مع العراق، والمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وأضاف أردوغان: "أنتم تواصلون كفاحا كبيرا بشرف وعزة من أجل حماية هذا الدين والأذان والوطن والعلم"، مقدما تهنئته للقوات على هذا الكفاح المشرف.

ويجري أكار، منذ مساء الإثنين، زيارات تفقدية لمختلف الوحدات العسكرية العاملة على الحدود مع العراق، والمشاركة في عمليات ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

كما هنأ أردوغان القوات التركية العاملة في ولاية شرناق (جنوب شرق) بقدوم عيد الأضحى، عبر اتصال هاتفي مع وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي يجري زيارة للقوات في الولاية.