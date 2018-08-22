العدالة والتنمية يدين قرار السلطات القضائية اليونانية إمكانية منح الانقلابيين حق اللجوء

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشليك، إن اتخاذ السلطات القضائية في اليونان قرارات تحمي الانقلابيين، يظهر تجاهلها للقوانين.

جاء ذلك في تغريدات نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، على خلفية إصدار المحكمة العليا اليونانية قرارًا يتيح منح حق اللجوء لعسكريين فرّوا من تركيا بعد تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف عام 2016.

واعتبر تشليك أن القضاء اليوناني وقف إلى جانب أعداء تركيا والانقلابيين، وأن هذا موقف مخجل وسيئ أكثر من دعم الإرهاب.

وشدّد على أن تركيا لن تنسى على الإطلاق أولئك الذين يدعمون الإرهابيين من خلال تقديم الأسلحة، ويحمون الانقلابيين بقرارات قضائية.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة العليا في اليونان قرارًا يتيح منح حق اللجوء لانقلابيين فرّوا من تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز من عام 2016.

وجاء القرار بصيغة نهائية تجاه طعن الحكومة اليونانية على قرار قضائي سابق بخصوص منح الانقلابي "سليمان أوزقينقجي" حق اللجوء داخل الأراضي اليونانية

ورفضت المحكمة العليا طعن الحكومة اليونانية في قرار سيشكل سابقة قضائية في التعامل مع بقية الانقلابيين الهاربين إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا.

وشهدت تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وفرّ 8 عسكريين إلى اليونان، عقب محاولة الانقلاب على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك، فيما رفض القضاء اليوناني عدّة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليمهم إليها.