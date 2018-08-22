تركيا تعرب عن استعدادها لدعم فنزويلا بعد زلزال عنيف

أعربت تركيا عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم للسلطات الفنزويلية على خلفية زلزال عنيف ضرب سواحل شمال شرقي البلاد، بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ وقوع الزلزال العنيف في فنزويلا، والذي شعرت به جمهورية ترينيداد وتوباغو، أيضًا.

واعتبرت أن عدم وجود حالات وفاة أو إصابات جراء الزلزال، حتى هذا الوقت (09:35 ت.غ)، يبعث على السرور.

وتابعت أن "تركيا تتضامن مع الدول المتضررة من الزلزال، ومستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم الذي قد تحتاجه".

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن زلزالًا عنيفًا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب الثلاثاء، سواحل شمال شرقي فنزويلا.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الفنزويلي نستور لويس ريفيرول، أن الزلزال لم يخلف خسائر في الأرواح إلا أنه أسفر عن خسائر مادية وإصابات، وفق المعلومات الأولية.