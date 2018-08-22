مقتل طيار أردني إثر سقوط طائرة في تكساس

أعلن الجيش الاردني في بيان الاربعاء مصرع طيار أردني وآخر أميركي إثر سقوط طائرة مروحية تدريبية في ولاية تكساس في الولايات المتحدة.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله أن "الملازم أول الطيار احمد الخوالدة استشهد نتيجة تعرض طائرته العمودية من نوع "ليتل بيرد" لحادث سقوط".

وأوضح أن الطائرة سقطت "خلال رحلة تدريبية في ولاية تكساس في الولايات المتحدة" مضيفا أن "طيارا أميركيا توفي في الحادث معه".

وأشار المصدر الى "تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردني والأميركي للوقوف على أسباب الحادث".

والأردن حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ويشارك بفعالية منذ سنوات ضمن تحالف دولي تقوده واشنطن ضد داعش في سوريا والعراق.

وتخرج 12 طيارا أردنيا في الولايات المتحدة عام 2017، كما تخرج خمسة طيارين في تموز/يوليو الماضي فيما ينتظر سبعة آخرون التدريب عام 2019، وفقا للسفارة الأميركية في عمان.

وخصصت الولايات المتحدة نحو 425 مليون دولار للقوات المسلحة الأردنية للتدريب والمعدات لعام 2018.