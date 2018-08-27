أردوغان ونظيره الألماني يبحثان العلاقات الثنائية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بحثا خلالها العلاقات الثنائية.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أن المكالمة الهاتفية جرت اليوم، وأن الزعيمين تناولا إلى جانب العلاقات الثنائية القضايا الإقليمية.

وأشارت المصادر إلى أن أردوغان ونظيره الألماني أكدا العزم على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبيّنت أن الزعيمين أعربا عن ارتياحهما لاستئناف تفعيل آلية التعاون والتشاور بين تركيا وألمانيا.

ولفتت أنهما بحثا خلال المكالمة الاستعدادات لزيارة الرئيس التركي التي سيجريها إلى ألمانيا نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضافت المصادر أن أردوغان وشتاينماير أشارا إلى أن اللقاءات التي ستعقد بين وزراء خارجية ومالية البلدين خلال الأيام المقبلة ستسرع من وتيرة تعزيز العلاقات بين الجانبين.