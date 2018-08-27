أردوغان وماي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات الدولية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول، إن أردوغان وماي تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضاية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أنهما ناقشا العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وأكدا على أهمية تطوير الاستثمارات المتبادلة.

وأشار البيان أن أردوغان وماي اتفقا أن يعقد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، ونظيره البريطاني فيليب هاموند، لقاء في أقرب وقت ممكن.

ولفت أنهما بحثا آخر التطورات في سوريا وعلى رأسها الأوضاع في إدلب.