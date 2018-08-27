العثور على رأس سهم عمره 7 آلاف عام في مرسين التركية

عثر علماء آثار على رأس سهم يعود عمره لسبعة آلاف عام قبل الميلاد، بولاية مرسين جنوبي تركيا.

جاء ذلك خلال أعمال الحفريات التي انطلقت اليوم الإثنين، في تلة "يوموك تبه"، عبر فريق ضم 25 شخصا، برئاسة عالمة الآثار الإيطالية الأستاذة إيزابيلا كانيفا.

وقالت كانيفا قي تصريح صحفي، إن رأس السهم مصنوع من الزجاج البركاني، ويعود للعصر الحجري الحديث.

وأعربت عن اعتقادها بأن رأس السهم مصدره وسط الأناضول من منطقة كبادوكيا، ويعود إلى الفترة القريبة من عام 6600 قبل الميلاد.

وأشارت إلى أنه تم العثور أيضا على قطعة سيراميك إلى جانب رأس السهم، تمثل جزءًا من أقدم الأواني الطينية.

وذكرت أنهم يرمون لمواصلة الاكتشافات الهامة، خلال أعمال التنقيب التي ستستمر شهرين في الموقع الأثري.