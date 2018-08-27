وفد من الكونغرس الأمريكي يعرض على تركيا تسليم إف 35 مقابل إلغاء إس 400

عرض وفد من الكونغرس الأمريكي، يزور تركيا حالياً، على المسؤولين الأتراك إلغاء صفقة شراء منظومة إس 400 الصاروخية من روسيا، مقابل تراجع واشنطن عن قرارها بتعليق تسليم مقاتلات إف 35 الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤخراً وزاد العلاقات الثنائية توتراً.

وبحسب وسائل إعلامية محلية عديدة، فقد ناقش الوفد الأمريكي، الذي يرأسه عضو الكونغرس مايكل تورنر، القضايا العالقة بين الجانبين، وذلك في لقاء جمعه مع المجموعة التركية التابعة المشاركة في الجمعية العامة لبرلمانيي حلف الناتو تحت قبة البرلمان التركي في أنقرة.

وبحسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية، أبلغ الوفد الأمريكي البرلمانيين الأتراك برسالة مفادها أن "قرار تعليق تسليم طائرات إف 35 ليس قاطعاً، إذا تراجعتم عن شراء إس 400 سنتراجع نحن أيضاً عن قرارنا".

وقال تورنر إنه أعد تقريراً عن تأثير امتلاك وزارة الدفاع التركية لصواريخ إس 400 على منظومة الدفاع الخاصة بالناتو وأسلحتها.

في المقابل، ذكر الجانب التركي في الاجتماع إن أنقرة اتخذت قرارها بشأن شراء صواريخ إس 400 من روسيا لأن الأخيرة قدمت العرض الأفضل بالنسبة لتركيا، فيما لم يصلها عرض مناسب من أطراف أخرى.