تشاوش أوغلو: على الولايات المتحدة التخلي عن لغة التهديد والتصرف مثل "رعاة البقر"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنه على الولايات المتحدة التخلي عن لغة التهديد التي تستخدمها إن كانت ترغب في تحسين علاقاتها مع تركيا.

وأضاف تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الليتواني ليناس لينكيفيسيوس أن الولايات المتحدة إذا استمرت في قول أنا أفعل كل ما يحلو لي مثلما يحدث في أفلام الكاوبوى (رعاة البقر) فسيكون هناك رد على ذلك.

وبخصوص العلاقات التركية مع روسيا والاتحاد الأوروبي قال تشاوش أوغلو إن تركيا تتبع سياسة خارجية متزنة وإن علاقاتها مع روسيا ليست بديلة عن علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

وأكد تشاوش أوغلو أن تركيا ليست مضطرة للموافقة على أي قرار غير عادل صادر من دولة تجاه دولة أخرى.