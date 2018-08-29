قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الكلمات تعجز عن وصف النهج الأمريكي تجاه تركيا، رغم كون واشنطن شريكًا استراتيجيًا في إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش حفل توزيع جوائز إعلامية محلية لعام 2017، بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان: "هناك جهات تعمل الآن على محاصرتنا من خلال الاقتصاد، بالطبع هناك مشاكل بنيوية في الاقتصاد التركي نعلمها ونعمل على حلها".

وتابع: "بإذن الله سنتجاوز هذه الموجة، وأنا على ثقة بأن بنيتنا التحتية تمتلك القدرة والقوة لتجاوز ذلك".

وشدد أن حكومته تتخذ التدابير اللازمة، سواء فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد أو المؤسسات الأخرى.

وأكد: "من غير الممكن دفعنا للتراجع أو تخويفنا بالتهديدات".