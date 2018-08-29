الجيش التركي يحيّد 15 إرهابيا من منظمة  "بي كا كا"

حيّد الجيش التركي، اليوم الأربعاء، 15 إرهابيًا من منظمة "بي كا كا" خلال عمليتين جويتين جنوبي البلاد وشمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان العامة التركية في بيانين منفصلين، إنه تم استهداف مواقع المنظمة الإرهابية في منطقة "غارة" شمالي العراق وتحييد 9 إرهابيين مسلحين خلالها على الأقل.

وأضافت الأركان العامة أن الإرهابيين، كانوا يستعدون لشن عمليات إرهابية ضد مواقع عسكرية ومخافر حدودية.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة التركية شنت عملية جوية أخرى ضد عناصر المنظمة بريف هطاي جنوبي البلاد.

ولفتت إلى أنه تم خلال العملية المذكورة تحييد 6 إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجمات ضد القوات المسلحة.