"العدالة والتنمية" التركي: اليمين المتطرف هو "داعش أوروبا"

قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمر تشليك، اليوم الأربعاء، إن اليمين المتطرف هو "داعش أوروبا".

جاء ذلك في تصريح صحفي، تعليقًا على دعوة لمسابقة كاريكاتورية مسيئة للإسلام في هولندا.

وحذر "تشليك" من مغبة التغاضي عن الهجمات المسيئة للإسلام من قبل اليمين المتطرف. مؤكدًا أن ذلك ساهم في صعود تلك الأحزاب.

ويعتزم البرلماني الهولندي "خيرت فيلدرز" تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أواخر العام الجاري.

وفي سياق متصل، شدد المتحدث على خطورة استخدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مصطلح "الإرهاب الإسلامي"، بشكل متكرر في خطاباته، ومغبة الاستمرار في الإيحاء بوجود روابط بين العنف والإسلام.

كما أعرب عن أمل بلاده بـ"سماع تصريحات عقلانية تجاه بلادنا من ماكرون"، في إشارة إلى ما صدر عن الأخير، أمس الأول الاثنين، بشأن سياسات تركيا ومسار انضمامها إلى الاتحاد.

وتابع: "نتلقى تصريحات ماكرون بدهشة، فمتى ما تبدأ تركيا بتنفيذ سياسة خارجية ذات ثقة بالنفس، مغايرة لمواقف دول معينة، يسارع البعض لوصمها بالإسلاموية والعثمانية".

ولفت إلى أن ماكرون استخدم عبارة "تركيا لم تعد كما كانت عليه في عهد أتاتورك". مضيفًا أن "فصل فترة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك عن الفترات الأخرى أمر غير منطقي للغاية".

وأشار إلى أن ماكرون يصر على استخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي" الخاطئ للغاية، رغم التحذيرات المتكررة.