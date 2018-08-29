القيادة السعودية تهنئ أرودغان بعيد النصر

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى الـ96 لـ"عيد النصر" في تركيا، الذي يصادف غدا الخميس.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أرسل الملك سلمان وولي العهد برقية تهنئة عبر فيها "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامة الرئيس أردوغان، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

ويعتبر عيد النصر ويوم القوات المسلحة، عيدا وطنيا في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية؛ حيث تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات التي أحرزها الجيش التركي بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء والجيوش اليونانية الغازية بتاريخ 30 أغسطس/آب 1922.

وبهذه المناسبة، تقام أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية في الخارج.