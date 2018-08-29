بمناسبة ذكرى "عيد النصر".. الرئيس اليمني يهنئ أردوغان

هنأ الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى "عيد النصر".

ويصادف غدًا الخميس، 30 أغسطس/ آب، "عيد النصر"، وهو يوم وطني في تركيا، بمناسبة ذكرى انتصارات الجيش التركي على قوات الحلفاء والجيوش اليونانية الغازية، عام 1922.

وبعث هادي إلى أردوغان برقية تهنئة أشاد فيها بـ"المواقف التركية الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية ووقوفها إلى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف".

وثمن هادي الدعم الإغاثي والإنساني المقدم من تركيا لأبناء الشعب اليمني، بحسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء.

وعبر منظمات تركية، حكومية وغير حكومية، تقدم أنقرة دعمًا مكثفًا للشعب اليمني، الذي يعاني أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وأعرب الرئيس اليمني عن تطلعه إلى مزيد من تنمية وتطوير العلاقة في مختلف المجالات، "لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

وتمنى للرئيس للرئيس التركي "موفور الصحة والسعادة" ولحكومة وشعب جمهورية تركيا "التقدم والازدهار".