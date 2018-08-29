علييف يستقبل يلدريم في العاصمة باكو

استقبل الرئيس الأذري إلهام علييف، اليوم الأربعاء، رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، في العاصمة باكو.

وقالت الرئاسة الأذرية في بيان، أن علييف هنأ يلدريم خلال اللقاء بتنصيبه رئيسا للبرلمان التركي.

وأشاد علييف بمساهمات يلدريم خلال توليه مناصب مختلفة في مقدمتها رئاسة الحكومة التركية، في توطيد علاقات الأخوة بين أنقرة وباكو، وتنفيذ مشروع خط سكك الحديد باكو- تبليسي-قارص (أنشأته كل من تركيا وجورجيا وأذربيجان).

وبيّن علييف أن العلاقات الثنائية بين الجانبين تطورت في كافة المجالات، مشيرا إلى أهمية المشاريع المشتركة لاسيما مشروع "تاناب" لنقل الغاز الطبيعي الأذري إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، وخط سكك الحديد المذكور.

وفي المقابل، أكد يلدريم أن العلاقات الودية والأخوية بين الجانبين تطورت في كافة المجالات، معربا عن ثقته في مواصلة تعزيز العلاقات.

وأعرب يلدريم، عن سعادته من إجراء زيارته الخارجية الرسمية الأولى إلى أذربيجان عقب تنصيبه رئيسا للبرلمان.

وعلى هامش زيارته الخارجية الرسمية الأولى، زار يلدريم مقبرتي الشهداء الأذريين والأتراك وضريح الزعيم الأذري الراحل حيدر علييف في باكو، ووضع فيها أكاليل من الزهور.

كما التقى يلدريم نظيره الأذري أوكتاي أسدوف، في مبنى البرلمان.

وأشار أسدوف خلال اللقاء، إلى تطور العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات، مؤكدا أن البلدين شريكين استراتيجيين.

وأعرب عن ثقته من استمرار العلاقات في المستقبل بشكل أكبر، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب تركيا في جميع المسائل.

من جانبه شدد يلدريم على ضرورة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى.

وعقب وصوله إلى مطار حيدر علييف في العاصمة الأذرية باكو، أمس الثلاثاء، قال يلدريم في تصريح صحفي إن زيارته لأذربيجان، هي أولى زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيسًا للبرلمان التركي.