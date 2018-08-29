وزير الدفاع التركي: سنواصل مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء أن القوات المسلحة ستواصل المكافحة داخل وخارج البلاد حتى القضاء على آخر إرهابي.

جاء ذلك في رسالة له نشرها موقع الوزارة بمناسبة "عيد النصر والقوات المسلحة"، الذي يصادف غدًا الخميس.

وأوضح أكار أن القوات المسلحة التركية تواصل كفاحها ضد كافة التهديدات والمخاطر على رأسها تنظيمات "غولن"، و"بي كا كا/ كا جا كا/ ب ي د- ي ب ك"، وداعش الإرهابية.

ولفت إلى أنهم "يشهدون بفخر وحماس الاحتفال بالذكرى الـ 96 للنصر الكبير ضد من احتلوا وطن الشعب التركي الأصيل، ويوم القوات المسلحة".

ولفت إلى أن حرب الاستقلال التي بدأها الشعب التركي الأصيل بقيادة قائده مصطفى كمال أتاتورك في ولاية سامصون عام 1919، سطرت ملحمة بطولية عظيمة رغم الظروف القاسية والصعوبات، وأسفرت عن النصر في 30 أغسطس/ آب.

وبيّن أن 30 أغسطس هو يوم توّج النضال الملحمي لشعب تحت شعار "الاستقلال أو الموت".

وشدد أكار أن الشعب التركي عبر هذا النصر أظهر للعالم بأسره أنه سيضحي بروحه من أجل حماية وطنه وعلمة وقيمه المقدسة.

ويعتبر عيد النصر، ويوم القوات المسلحة، عيداً وطنياً في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية، حيث تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات التي أحرزها الجيش التركي بقيادة "مصطفى كمال أتاتورك"، على قوات الحلفاء والجيوش اليونانية التي غزت أراضي الدولة العثمانية في 30 أغسطس/ آب 1922.