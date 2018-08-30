أردوغان: التهديدات الأخيرة لن تمنعنا من تحقيق أهدافنا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن التهديدات والانتهاكات والهجمات المتزايدة في الآونة الأخيرة ضد سيادة بلاده، لن تمنعها على الإطلاق من التمسك بمبادئها وتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال توقيعه على الدفتر الخاص لضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، اليوم الخميس، في ذكرى 30 أغسطس/آب عيد النصر ويوم القوات المسلحة.

وأعرب أردوغان عن اعتزازه بإحياء الذكرى الـ96 للانتصارات التي أحرزها الجيش التركي بقيادة أتاتورك، على قوات الحلفاء والجيوش اليونانية الغازية في عام 1922.

وشدّد على أن الشعب التركي كما كان قبل 96 عامًا، يحافظ اليوم على استقلاله مضحيًا بنفسه.

ورافق أردوغان خلال زيارته الضريح بأنقرة، رئيس البرلمان بن علي يلدريم، ونائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ورئيس الأركان يشار غولر، وشخصيات سياسية وعسكرية أخرى.

ويعتبر عيد النصر، ويوم القوات المسلحة، عيدًا وطنيًا في الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص التركية، حيث تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات، التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء، والجيوش اليونانية الغازية، بتاريخ 30 أغسطس/آب 1922.

وبهذه المناسبة، تقام أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية بالخارج.