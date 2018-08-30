أردوغان: عيد النصر دليل على قدرة شعبنا على تحقيق النجاح مهما كانت الظروف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ذكرى 30 أغسطس/ آب (عيد النصر)، تعد دليلًا على قدرة الأمة التركية للوصول إلى النجاح مهما كانت الظروف صعبة.

جاء ذلك في بيان نشره أردوغان على حسابه على "تويتر" اليوم الخميس، بمناسبة حلول عيد النصر، الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام.

وهنأ أردوغان الشعب التركي بهذه المناسبة، مضيفًا: "أستذكر بكثير من الرحمة والتعظيم والشكر قائد حرب الاستقلال مصطفى كمال أتاتورك، وكافة عناصر الجيش الذين أهدونا هذا النصر، وأدعو بالرحمة لشهدائنا والذين شاركوا في تلك الحرب".

ويعتبر عيد النصر، ويوم القوات المسلحة، عيدًا وطنيًا في الجمهورية التركية وجمهورية شمال قبرص التركية، حيث تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء والجيوش اليونانية الغازية، بتاريخ 30 أغسطس/آب 1922.

وبهذه المناسبة، تقام أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية بالخارج.