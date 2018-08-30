تركيا تدين سماح اليونان لإرهابي بمغادرة محبسه

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، وبشدة سماح السلطات اليونانية لسجين إرهابي ارتكب جرائم بحق دبلوماسيين أتراك، بمغادرة محبسه.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية، حول سماح السلطات اليونانية للمرة الرابعة، لمغادرة الإرهابي المسجون "ديميتريس كوفوديناس" العضو في منظمة "17 نوفمبر الثورية" الإرهابية (يسارية متطرفة)، من محبسه.

وشدد على أنّ "إبداء مثل هذا التسامح تجاه الإرهابي يستبطن عدم احترام لذكرى دبلوماسيينا الشهداء وعائلاتهم".

وأضاف البيان: "ندين مرة أخرى وبشدة، منح السلطات اليونانية للمرة الرابعة، حق مغادرة ديميتريس كوفوديناس، محبسه".

وأكد أن استفادة متطرف كالإرهابي كوفوديناس، من هذه الأنظمة (مغادرة السجن) يشكل نقطة ضعف رئيسية في الحرب ضد الإرهاب.

يشار إلى أن السلطات اليونانية منحت الإرهابي كوفوديناس، الإذن بمغادرة محبسه ثلاث مرات سابقا.

ويقضي كوفوديناس عقوبة بالسجن المؤبّد على خلفية إدانته في 1991 بجريمة اغتيال الملحق الصحفي في السفارة التركية بأثينا، جتين كوركو، ومحاولة اغتيال مستشار السفارة التركية في أثينا، دنيز بولوك باشي.

كما أدين أيضا في 1994، بالمشاركة في اغتيال مستشار السفارة التركية في أثينا، خلوق سباهي أوغلو.