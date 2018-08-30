وزير الدفاع التركي: سنواصل كفاحنا ضد الإرهاب انطلاقاً من مبدأ "النصر أو الشهادة"

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، إن بلاده ستواصل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "غولن" و"بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، انطلاقا من مبدأ "الشهادة أو النصر".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أكار، لدى زيارته المقبرة التي يوارى فيها كبار مسؤولي الدولة التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في إطار احتفالات تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة حلول الذكرى الـ 96 لـ"عيد النصر".

وأشار أكار إلى أنهم يحملون شرف مسؤولية الدفاع عن الوطن.

وأضاف أنه إدراكا لهذه المسؤولية سنواصل كفاحنا بكل عزم وتصميم منطلقين من مبدأ إما الشهادة أو النصر، ضد جميع التنظيمات الإرهابية والتهديدات والمخاطر، وعلى رأسها "غولن" و"بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، من أجل الحفاظ على وحدة أراضي بلادنا وأمنها وسيادة شعبنا الأبي واستقلاله.

ولفت الوزير التركي إلى أن "الجمهورية التركية هي ثمرة كفاح وسيادة واستقلال الشعب التركي النبيل، وسيتم الحفاظ عليها من قبل أبطال القوات المسلحة التركية إلى الأبد".

ورافق أكار في زيارته إلى المقبرة، رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، وكبار جنرالات الجيش التركي.

ووضع أكار إكليلا من الزهور على مقابر بعض القادة العسكريين.

ويعتبر عيد النصر، ويوم القوات المسلحة، عيدًا وطنيًا في الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص التركية، حيث تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات، التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء، والجيوش اليونانية الغازية، بتاريخ 30 أغسطس/آب 1922.

وبهذه المناسبة، تقام أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية بالخارج.